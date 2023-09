Στη δημοσιότητα καινούργιες ηχογραφήσεις της Νταϊάνα: Ο Κάρολος δεν ήθελε τον Χάρι, αλλά κορίτσι

Στη δημοσιότητα δόθηκαν για πρώτη φορά κασέτες της πριγκίπισσας Νταϊάνα στις οποίες ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος δήλωνε «απογοητευμένος» όταν γεννήθηκε ο πρίγκιπας Χάρι επειδή «ήθελε ένα κορίτσι».

Οι κασέτες ηχογραφήθηκαν από την Νταϊάνα τη δεκαετία του 1990, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της με τον βιογράφο της Άντριου Μόρτον, ο οποίος δημοσίευσε το βιβλίο μπεστ σέλερ Diana: Her True Story (Νταϊάνα: Η Αληθινή της Ιστορία). Αποσπάσματα από τα ηχητικά τα οποία πρόκειται να προβληθούν σε ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ, έχουν κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ.

Η Νταϊάνα υποστηρίζει ότι ο Κάρολος είπε στη θετή μητέρα της Ρέιν Σπένσερ στη βάφτιση του πρίγκιπα Χάρι το 1984: «Είμαστε τόσο απογοητευμένοι, θέλαμε ένα κορίτσι». Αντιδρώντας, η κόμισσα Σπένσερ «του το ξέκοψε» και του είπε ότι «πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι τυχερός που έχεις παιδί», πρόσθεσε η Νταϊάνα.

Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ αποτελεί συνέχεια της παραγωγής του 2017 Diana: In Her Own Words (Νταϊάνα: Με Δικά της Λόγια). Ο Τομ Τζένινγκς, ο παραγωγός και των δύο ντοκιμαντέρ, δήλωσε στο ABC: «Όταν βγήκε η πρώτη ταινία, οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν, γιατί δεν είχαν ακούσει ξανά την Νταϊάνα να μιλάει έτσι». Και πρόσθεσε: «Είναι ένα στυλ αφήγησης που είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, αλλά νομίζω ότι είναι ό,τι πιο κοντινό στην αλήθεια, γιατί τίποτα δεν σε εμποδίζει. Είναι σημαντικό ως μέρος της κληρονομιάς της Νταϊάνα να επιτρέψουμε να ακουστούν περισσότερες από αυτές τις κασέτες».

Ένα άλλο απόσπασμα αποκαλύπτει το μίσος της Νταϊάνα για τη θετή μητέρα της. Ακούγεται να λέει: «Ήμουν τόσο θυμωμένη. Της είπα: ‘’Σε μισώ τόσο πολύ. Να ήξερες πόσο σε μισούσαμε όλοι για αυτό που έκανες. Κατέστρεψες το σπίτι μας, ξόδεψες τα λεφτά του μπαμπά’’. Είπα ό,τι μπορούσα και η Ρέιν είπε: ‘’Δεν έχεις ιδέα πόσο πόνο προκάλεσε η μητέρα σου στον πατέρα σου’’. Είπα, “Πόνος, Ρέιν; Αυτή είναι μια λέξη με την οποία δεν ξέρεις καν πώς να σχετιστείς.” “Στη δουλειά μου και στο ρόλο μου, βλέπω ανθρώπους να υποφέρουν όπως δεν έχεις ξαναδεί. Και αυτό το λες πόνο;” Είπα, “έχεις πολλά να μάθεις.”

Η πριγκίπισσα ηχογράφησε επτά ώρες, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη με τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ήταν τότε πρίγκιπας της Ουαλίας. Ωστόσο, δεν ακούστηκαν όλες οι ηχογραφήσεις στο ντοκιμαντέρ του 2017. Η νέα παραγωγή αναμένεται να βγει στον «αέρα» στις αρχές του 2024.

Πηγή: dailymali.co.uk