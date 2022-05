Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Απαραίτητη σύμμαχος η Ελλάδα για το ΝΑΤΟ

Ο καθοριστικός ρόλος της Αθήνας για την ασφάλεια της περιοχής

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, υπογράμμισε η βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Έρικα Όλσον ενόψει της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Όπως εξήγησε η Αμερικανίδα υφυπουργός, η κρίση στην Ουκρανία καθιστά ακόμα πιο σημαντικές τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και αποδεικνύει το πόσο απαραίτητη σύμμαχος είναι η Ελλάδα.

«Πολλά από αυτά που καθορίζουν τη σχέση μας επικεντρώνονται στη διαρκή δέσμευσή μας να προωθήσουμε τις κοινές δημοκρατικές αξίες και ελευθερίες που μας ενώνουν, και αυτό είναι κάτι που γίνεται ακόμα πιο σημαντικό με δεδομένο το τι συμβαίνει με την εισβολή και τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Ουκρανία κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος των σημερινών πρωτοσέλιδων και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός και έμπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που είναι απολύτως απαραίτητος για την ασφάλεια της νότιας πτέρυγας της συμμαχίας».

H κ. Όλσον αναγνώρισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο, μια εκτίμηση, η οποία αποτελεί πλέον κοινό παρανομαστή στις δηλώσεις των διαφόρων Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού αποτελεί μια ευκαιρία για να σχεδιαστούν μελλοντικές κινήσεις που θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της συνεργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι η συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, αλλά και της προώθησης των κοινών αξιών θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η επίσκεψη του πρωθυπουργού θα υπογραμμίσει τη θετική, πολύπλευρη φύση της διμερούς μας συνεργασίας».

Ιστορική ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ουάσιγκτον ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας πρωθυπουργός λαμβάνει μια τέτοια πρόσκληση από την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ιδέα για μια ομιλία με αντικείμενο τη δημοκρατία πάρθηκε με αφορμή τον εορτασμό της επετείου για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Το Κογκρέσο θέλησε έτσι να τιμήσει τη χώρα μας, αναγνωρίζοντας ότι είναι το λίκνο της δημοκρατίας και ότι τα ελληνικά ιδεώδη ενέπνευσαν τους πατέρες του αμερικανικού έθνους.

Όπως εξήγησε η κ. Όλσον, «η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ ισχυρή φιλία και εταιρική σχέση, και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο και την ιστορική ομιλία που θα κάνει στη κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να απονείμει το νομοθετικό μας σώμα σε έναν ξένο ηγέτη και αποτελεί απόδειξη της τεράστιας δικομματικής υποστήριξης που υπάρχει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις ΗΠΑ».

Υπό κανονικές συνθήκες η συγκεκριμένη ομιλία θα είχε πραγματοποιηθεί εντός του 2021. Ωστόσο, η καθυστέρηση που σημειώθηκε λόγω της πανδημίας την τοποθετεί μέσα στη συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία. Η Αμερικανίδα υφυπουργός πιστεύει ότι αυτό το γεγονός καθιστά το μήνυμα της δημοκρατίας που θα ακουστεί στο Κογκρέσο περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, η δημοκρατία και το μήνυμα της δημοκρατίας είναι πιο σημαντικά από ό,τι ίσως ήταν ποτέ, και κανείς δεν πιστεύω ότι είναι πιο κατάλληλος να μιλήσει για τη δημοκρατία από την Ελλάδα, η οποία είναι το σπίτι της σύγχρονης δημοκρατίας. Και ελπίζω ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη εδώ θα είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε πραγματικά αυτές τις κοινές αξίες τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα για τη σταθερότητα της περιοχής: Οι διαφορές δεν δρέπει να επιλύονται με προκλητικές στρατιωτικές ενέργειες

Σε ερώτηση για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, η κ. Όλσον ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απολύτως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Όπως τόνισε, «πιστεύουμε ότι οι διαφωνίες στην περιοχή θα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά μέσω της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου και όχι με προκλητικές στρατιωτικές ενέργειες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως απαραίτητο για τις χώρες να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα που θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της περιοχής, και καλούμε όλα τα μέρη να το κάνουν. Και θα πρέπει απλώς να προσθέσω ότι ως θέση αρχής ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

