Στα «διαμάντια» της Οικονομίας για το 2018 η Nuntius

Η Nuntius ΑΧΕΠΕΥ ,η οποία συμμετείχε στη γιορτή της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, που έγινε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, ανακοίνωσε πως της απονεμήθηκε το certificate Diamonds of the Greek Economy 2018, κατά την τελετή των βραβείων που διοργάνωσε η εταιρία New Times Publishing σε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» – Hotel Grande Bretagne Athens.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής ήταν να αναδειχθούν οι δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Η αξιολόγησή τους έγινε βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ.