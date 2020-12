Στ. Κωνσταντάς: Η Aσφαλιστική αγορά ανταπεξήλθε με άριστο τρόπο στην πρόκληση της πανδημίας

Η αναπάντεχη σφοδρότητα της πανδημίας ήταν μια ισχυρή δοκιμασία για τον Aσφαλιστικό κλάδο, ο οποίος κατάφερε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις πρωτοφανείς προκλήσεις της εποχής, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, μιλώντας στο Greek Economic Summit 2020 (GES 2020) που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 1-3 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 3 Δεκεμβρίου στην ειδική ενότητα «Ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης στις μεταρρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγειονομική περίθαλψη» (The Role of Private Insurance inSocial Security and Healthcare Reforms), που συντόνισε ο κ. Λάμπρος Γκόγκος από την EY και στην οποία συμμετείχαν ηγετικά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, όπως ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EUROLIFE και Πρόεδρος της E.A.E.E. και ο κ. Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, ο κ. Κωνσταντάς τοποθετήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τι θα μπορούσε να αλλάξει και ποιες αναπτυξιακές βελτιώσεις θα μπορούσαν να φέρουν στην χώρα οι αλλαγές αυτές.

«Η ασφαλιστική αγορά ανταπεξήλθε με έναν άριστο τρόπο στην πρόκληση της πανδημίας. Η πρόκληση της πανδημίας είχε δύο διαστάσεις για εμάς τις ασφαλιστικές εταιρείες: την ίδια την κάλυψη του κινδύνου μέσω των προϊόντων Υγείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και το επιχειρηματικό μοντέλο που κληθήκαμε εφαρμόσουμε» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε.. «Σε ότι αφορά στο πρώτο σκέλος, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην συντριπτική τους πλειοψηφία – και η Εθνική Ασφαλιστική την οποία εκπροσωπώ – καλύπτουμε τον Covid-19, αν και αυτό σε αυτήν την φάση της πανδημίας καλύφθηκε σε νοσοκομειακό σκέλος από την κυβέρνηση και τα δημόσια νοσοκομεία. Όμως πολλές εταιρείες κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, είτε σε περιπτώσεις που χρειαζόταν κάποιος χειρουργική επέμβαση, είτε σε επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων, προσφέραμε και τα μοριακά (PCR) και τα rapid τεστ ως μέρος εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο της προ-εγχειρητικής διαδικασίας. Άρα θεωρώ ότι ο κλάδος ήταν άψογος σε αυτό το σημείο».

Η δεύτερη και πολύ σημαντική διάσταση, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντά, αφορά στο επιχειρηματικό πλάνο των ασφαλιστικών εταιρειών για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, υπό τις νέες, αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες. «Δεν περιμέναμε την πανδημία και τη σφοδρότητα με την οποία μας χτύπησε, αλλά στην Εθνική Ασφαλιστική σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσαρμοστήκαμε όχι μόνο στην εξ αποστάσεως εργασία για να διαφυλάξουμε τουλάχιστον το προσωπικό μας, αλλά και στην αναμόρφωση όλων των διαδικασιών μας ώστε οι συνεργάτες μας, οι ασφαλισμένοι μας να μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα με την εταιρεία μας, και να μπορούν να εξυπηρετούνται τουλάχιστον στα άμεσα θέματα που δεν σταματήσαν να υπάρχουν και αφορούν νοσοκομειακές καλύψεις, καλύψεις αυτοκινήτου και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να συμβεί».

Κατά τον ίδιο, μια παράπλευρη απώλεια της πανδημίας για τον ευρύτερο Ασφαλιστικό κλάδο ήταν το επενδυτικό κομμάτι, ωστόσο η θωράκιση των ασφαλιστικών εταιρειών στο νέο εποπτικό πλαίσιο, τους επέτρεψε με τα απαραίτητα «μαξιλάρια» που είχαν, να απορροφήσουν τους κραδασμούς αυτούς επαρκώς. «Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση της αγοράς μας, ελπίζω να μη χρειαστεί για πολύ ακόμα» τόνισε.

Ερωτηθείς για τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη διεύρυνση του ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στον κλάδο Συντάξεων, ο κ. Κωνσταντάς δήλωσε ότι σε πολλές χώρες εφαρμόζεται μια κεφαλαιοποιητική μορφή συνταξιοδότησης, συμπληρωματικού κυρίως χαρακτήρα. «Είναι κάτι που σαν Ασφαλιστική αγορά το ζητάμε χρόνια. Συγκεκριμένα, στον τρίτο πυλώνα, ζητάμε φορολογικά κίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγής στον χώρο μας και όλα αυτά θα γυρίσουν ανταποδοτικά στο κράτος με τη μορφή φορολογίας, π.χ. φόρου εισοδήματος από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Ομοίως, ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, την συμπληρωματικότητα στον δεύτερο πυλώνα. Εκεί υπήρξε μια προσπάθεια με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικού χαρακτήρα, και η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι έχουν δημιουργηθεί λίγα Ταμεία και αυτά αφορούν κυρίως την Υγεία. Εμείς θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε μια συζήτηση η οποία τώρα είναι στο προσκήνιο για την Επικουρική Ασφάλιση, να μην αποκλειστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες από το σύνολο των θεσμικών φορέων που θα συμμετάσχουν σε αυτήν την διαδικασία και ένα άλλο πράγμα που ζητάμε επίσης, είναι η εξομάλυνση της φορολογικής αντιμετώπισης των ήδη υφιστάμενων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με τις Ομαδικές Ασφαλίσεις γιατί αυτό το γεγονός δημιουργεί μια στρέβλωση στην αγορά».

Για όσους κοιτάζουν τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης με δυσπιστία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέφερε: «Οφείλω να πω ότι τόσο το εποπτικό πλαίσιο το οποίο έχει περάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και το γενικότερο πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργούμε και λέγεται Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), διασφαλίζουν ότι ο Ασφαλιστικός κλάδος και κυρίως οι εταιρείες που ασκούν τον κλάδο Ζωής, έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον αυστηρά κίνητρα, μεγαλύτερα ποσοστά φερεγγυότητας, για τις εταιρείες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν για παράδειγμα, στην κεφαλαιοποιητική Επικουρική Ασφάλιση, ώστε να δοθεί στην Πολιτεία, στους νομοθέτες και στους καταναλωτές, η αίσθηση ότι όλοι μας που θα συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα θα λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής – υπάρχουν 17 δισ. ευρώ επενδύσεων αυτή τη στιγμή, από τα οποία ένα μεγάλο μέρος είναι εκτός Ελλάδος και θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία, διότι αυτά τα χρήματα θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, τα κρατικά ομόλογα, αλλά πολύ περισσότερο τμήματα αναπτυξιακών έργων που τόσο πολύ ανάγκη έχει η χώρα μας».

Τέλος, ο κ. Κωνσταντάς ξεκαθάρισε ότι Ιδιωτική Ασφάλιση δε σημαίνει μόνο Υγεία και Σύνταξη αλλά και κάλυψη φυσικών καταστροφών , οι οποίες πυκνώνουν κατά τα τελευταία χρόνια και συμπλήρωσε ότι με τη βοήθεια μιας σωστής επικοινωνιακής στρατηγικής μπορεί να δημιουργηθεί μια γερή ασφαλιστική συνείδηση και στην, κατά τα άλλα, υπασφάλιστη Ελλάδα.