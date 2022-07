Σρι Λάνκα: Παραιτούνται πρόεδρος και πρωθυπουργός στις 13 Ιουλίου

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα θα παραιτηθεί στις 13 Ιουλίου, «ώστε να εξασφαλίσει μια ειρηνική μετάβαση», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μαχίντα Αμπιγουαρντάνα.

Ο Ρατζαπάξα φυγαδεύτηκε νωρίτερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Η Σρι Λάνκα πλήττεται από τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της. Είναι αντιμέτωπη με τεράστια έλλειψη συναλλάγματος, που δεν της επιτρέπει να εισάγει επαρκείς ποσότητες τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων προϊόντων.

Θα παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του, μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, να φυγαδευτεί το Σάββατο από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο, λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτήν χιλιάδες διαδηλωτές.

Βίντεο-ντοκουμέντο φέρεται να δείχνει τον πρόεδρο να εγκαταλείπει τη Σρι Λάνκα

Ενώ η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα διαλύεται, βίντεο που έχει κάνει τον γύρο των social media, δείχνει ένα πολυτελές αυτοκίνητο και άντρες να ξεφορτώνουν βαλίτσες σε πλοίο του Λιμενικού Σώματος, με τις πληροφορίες να διευκρινίζουν ότι πρόκειται για προσωπικό του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, ο οποίος εγκαταλείπει τη χώρα.

🇱🇰 BREAKING NEWS🇱🇰

Footage emerges said to be of President Rajapakse fleeing Sri Lanka aboard a Navy Vessel. pic.twitter.com/yvaYv5uGvB

— UNN (@UnityNewsNet) July 9, 2022