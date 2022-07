Σρι Λάνκα: Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην πρωθυπουργική κατοικία

Πλήθος διαδηλωτών εισέβαλε στην κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα το βράδυ του Σαββάτου στο Κολόμπο, βάζοντας φωτιά, έγινε γνωστό από την αστυνομία και το περιβάλλον του πρωθυπουργού.

«Διαδηλωτές εισέβαλαν στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την πυρπόλησαν», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

#SriLankaProtests: Prime Minister #RanilWickremesinghe residence has been set on fire by protesters in Sri Lanka. pic.twitter.com/qDit4151h9

