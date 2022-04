Σουηδία: Δημοψήφισμα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ζητεί η Αριστερά

Θα πρέπει να δοθεί στους Σουηδούς η ευκαιρία να δηλώσουν την άποψή τους σχετικά με την ενδεχόμενη ένταξη της χώρας τους στο ΝΑΤΟ με τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος, υποστήριξε η επικεφαλής ενός αντιπολιτευόμενου αριστερού κόμματος.

Η Σουηδία έχει παραμείνει ιστορικά ουδέτερη και εκτός συνασπισμών, όμως η συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και συνεχείς παραβιάσεις του σουηδικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροπλάνα ωθούν τους Σουηδούς να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Η Νούσι Νταντγκόσταρ, επικεφαλής του Κόμματος της Αριστεράς (Vänsterpartiet), μιλώντας σήμερα στο σουηδικό ραδιόφωνο, δήλωσε πως μια απόφαση τόσο κρίσιμη όσο αυτή απαιτεί ευρεία υποστήριξη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον ζητηθεί από τους πολίτες να αποφανθούν σχετικά με δημοψήφισμα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας έχουν ισχυρές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και συχνά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά γυμνάσια. Τώρα εκτιμάται ότι η χώρα πρόκειται να υποβάλει επίσημο αίτημα ένταξης στα μέσα Μαΐου. Η Φινλανδία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση.

Οποιαδήποτε απόφαση για τη διεύρυνση της συμμαχίας πρέπει να εγκριθεί και από τις 30 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Το Κόμμα της Αριστεράς τάσσεται εναντίον της ένταξης στο ΝΑΤΟ, εν μέρει επειδή η στρατιωτική συμμαχία διαθέτει πυρηνικά όπλα. Είναι το πρώτο κόμμα που προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι απίθανο να υπάρξει χρόνος για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, με δεδομένα τη χρονική πίεση και το γεγονός ότι τα κυβερνώντα κόμματα θέλουν πιθανότατα το ζήτημα του ΝΑΤΟ να έχει διευθετηθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο.

Στόλτενμπεργκ: Με ανοιχτές αγκάλες θα δεχθεί το ΝΑΤΟ τη Φινλανδία και τη Σουηδία

«Η διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα γίνει γρήγορα, εάν αποφασίσουν να υποβάλουν αίτημα ένταξης στη Συμμαχία», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα λίγο πριν από τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων.

«Η Φινλανδία και η Σουηδία θα αποφασίσουν αν θα υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αν το αποφασίσουν, το ΝΑΤΟ θα τις καλωσορίσει με ανοιχτές αγκάλες», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες-μέλη της ΕΕ είναι πολύ στενοί εταίροι του ΝΑΤΟ και υπάρχει μαζί τους συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια, τόσο σε ασκήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και σε διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις. «Αν υποβάλουν αίτημα προσχώρησης, θα είναι ευπρόσδεκτες και αναμένω η διαδικασία να είναι γρήγορη και να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εγγυήσεις που θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να παράσχει στις δύο χώρες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι μόλις οι δύο χώρες λάβουν την πρόσκληση για ένταξη, θα σταλεί ένα «ισχυρό πολιτικό μήνυμα» ότι η ασφάλεια των δύο χωρών είναι σημαντική για τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε μια συμφωνία για την ενδιάμεση περίοδο, μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης και την επίσημη επικύρωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης από όλα τα Κοινοβούλια. Υπάρχουν τρόποι να γεφυρωθεί αυτή η ενδιάμεση περίοδος, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη Φινλανδία και τη Σουηδία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι μίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο της Σουηδίας γι’ αυτό το θέμα.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε την ανάγκη στρατιωτικής στήριξης και πιο αποτελεσματικής στήριξης προς την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας και ενίσχυση των κυρώσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να χτίζει στη συγκυρία αυτού του άνευ προηγουμένου συντονισμού μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωβουλής.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/souidia-dimopsifisma-gia-tin-entaksi-tis-souidias-sto-nato-zitei-i-aristera

