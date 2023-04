Σουδάν: Αγωνία για τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στην Μητρόπολη του Χαρτούμ

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εχθροπραξίες, στο Σουδάν. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες 15 είναι οι Έλληνες εγκλωβισμένοι. Ως τώρα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 97 άμαχοι και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, ανέφερε η ένωση Σουδανών γιατρών σε σημερινή της ανακοίνωση.

This is Sudan.

Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it's the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.

Dreams and aspirations, washing down the drain. pic.twitter.com/d0KpdtvsjF

