Σοκαριστικά βίντεο από τα επεισόδια πριν το Νάπολι-Άιντραχτ

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν πριν την αναμέτρηση της Νάπολι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με την ιταλική πόλη να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης!

Τα video είναι σοκαριστικά, αφού η αγριότητα των οπαδών και οι μάχες σώμα με σώμα παρέπεμπαν σε σκηνικά πολέμου, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Παρά την απαγόρευση που υπήρξε, περίπου 600 οπαδοί της Άιντραχτ ταξίδεψαν στη Νάπολι, έχοντας τη συνδρομή και οπαδών της Αταλάντα, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε αρκετά σημεία της πόλης, ενώ υπήρξαν βίαια επεισόδια και με τις αστυνομικές δυνάμεις, με αρκετούς αστυνομικούς να είναι τραυματίες.

🚨 The situation in Naples seems to be getting worse and worse. #Napoli [@MCriscitiello] pic.twitter.com/Vzmtqkhhxt

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 15, 2023