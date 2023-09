Σοκάρει η δορυφορική φωτογραφία από τον Κοπέρνικο για τις πλημμύρες

Μια σοκαριστική δορυφορική φωτογραφία από τον Κοπέρνικο δείχνει την καταστρεπτική μανία της κακοκαιρίας Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία.

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 11, 2023