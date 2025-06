Σοκ στον Ολυμπιακό: Εκτός για ένα χρόνο ο Μουστάφα Φαλ – Υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα

Βαριά η ζημιά για τον Γάλλο σέντερ που χτύπησε στον τρίτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Οπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο. Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης!

Στον 3ο τελικό της Stoiximan GBL ο Μουστάφα Φαλ, υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.



Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να μείνει 10 με 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.



🙏🏽 Άπαντες ευχόμαστε στον Μους ταχεία ανάρρωση.



In the 3rd final of the Stoiximan GBL,… pic.twitter.com/hAZCkKMSxO