Σοκ στην παγκόσμια μουσική σκηνή – Πέθανε η Σινέντ Ο’ Κόνορ

Πέθανε η Σινέντ Ο’ Κόνορ η εμβληματική τραγουδίστρια των Nothing Compares 2 U σε ηλικία 56 ετών. Η Σινέντ Ο’ Κόνορ γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου. Οι γονείς της, Σον Ο’ Κόνορ και Μαρί Ο’ Κόνορ χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Σινέντ, τους κακοποιούσε σωματικά.

Το τραγούδι της Fire on Babylon αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, η Σινέντ αποφάσισε το 1979 να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Λόγω απουσίας από σχολείο με κοπάνες και ληστείες, μεταφέρθηκε στο κέντρο συμμόρφωσης Grianán Training Centre.

Εκεί αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική. Το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια. Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το Ton Ton Macoute, με την Σινέντ τραγουδίστρια. Εκείνη εγκατέλειψε το σχολείο και ακολούθησε το συγκρότημα στο Δουβλίνο.

Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημα. Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της Σινέντ Ο’ Κόνορ ανήλθε προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, The Lion and the Cobra. Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το Nothing Compares 2 U.

Ωστόσο το τραγούδι της αντιμετώπισε κατά καιρούς πολλές διαφωνίες ύστερα από δηλώσεις και χειρονομίες τις ίδιας, όπως η χειροτονία της ως ιερέας παρόλο που ήταν γυναίκα με Ρωμαιοκαθολικό υπόβαθρο.

Η Σινέντ Ο’ Κόνορ ως τραγουδίστρια για το συγκρότημα Ton Τon Macoute τράβηξε την προσοχή της μουσικής βιομηχανίας και υπέγραψε με την Ensign Records, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ The lion and the Cobra στα τέλη του 1987. Το λεύκωμα αυτό πούλησε περισσότερα από 500.000 αντίτυπα και έγινε πλατινένιο. Εκείνη την περίοδο απέκτησε έναν έμπειρο μάνατζερ, τον Φάτνα Ο’ Σίλαϊ.

Αμέσως μόλις υπέγραψε ξεκίνησε τη συνεργασία παρέχοντας τα φωνητικά για το τραγούδι Heroine το οποίο έγραψε με τον κιθαρίστα των U2 The Edge για το σάουντρακ της ταινίας Captive. Το τραγούδι Mandinka ήταν μία μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1989 ο τραγουδιστής των The The Ματ Τζόνσον κάλεσε την Ο’ Κόνορ σαν τραγουδίστρια για το άλμπουμ Mind Bomb.