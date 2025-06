Σοκ στη Μινεσότα: Πρώην υπάλληλος του κυβερνήτη, Τιμ Γουόλζ, ο δράστης της δολοφονίας της Δημοκρατικής βουλευτού 

Σε σοκ η Μινεσότα και οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά τη δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτού της πολιτείας, Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους, τα ξημερώματα από ένοπλο που παρουσιάστηκε μεταμφιεσμένος ως αστυνομικός.

Ο δράστης, ο οποίος διαφεύγει, ταυτοποιήθηκε ως ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόελτερ, πρώην υπάλληλος του επίσης Δημοκρατικού κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, διορισμένος στο παρελθόν σε ένα από τα συμβούλια του κυβερνήτη.

