Σοκ και δέος: Η στιγμή που η βόμβα GBU-57 MOP χτυπά πυρηνική εγκατάσταση στο Ιράν

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, ήταν μια επιχείρηση σχεδιασμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια.

Αυτό άλλωστε ήταν κάτι που και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ φρόντισε να επισημάνει, δίνοντας εύσημα για την επιτυχία και την ακρίβεια του χτυπήματος. «Ένα πλήρες φορτίο ΒΟΜΒΩΝ έπεσε στην κύρια τοποθεσία, το Φορντό. Όλα τα αεροπλάνα επιστρέφουν με ασφάλεια. Συγχαρητήρια στους σπουδαίους Αμερικανούς Πολεμιστές μας. Δεν υπάρχει άλλος στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό», σημείωσε στο πρώτο μήνυμά του, μετά το χτύπημα.

Πλέον, τα πρώτα βίντεο από την αμερικανική επίθεση έχουν διαρρεύσει και δείχνουν την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών δυνάμεων, που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τις βόμβες GBU-57 MOP, οι οποίες μπορούν να τρυπήσουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν.

Around 2 AM IST last night, American B2 bombers, escorted by F-35 fighter jets, launched strikes on Iran’s nuclear facilities in Fordow, Natanz, and Isfahan.



The bunker-buster bombs used in this operation, has the capability to penetrate deep beneath mountains or land mass. pic.twitter.com/GAiPIKfNV7