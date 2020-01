Θρήνος στον αθλητισμό: Σκοτώθηκε ο Μπράιαντ!

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό με την τραγική κατάληξη που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια. Ο θρυλικός παίκτης του ΝΒΑ σκοτώθηκε όταν έπεσε λόγω βλάβης το προσωπικό του ελικόπτερο σύμφωνα με το «TMZ». Ο Κόμπι Μπράιαντ ταξίδευε με άλλους τρεις όταν ξέσπασε φωτιά. Οι τρεις επιβάτες και τα δύο άτομα που ήταν πλήρωμα σκοτώθηκαν.

Σε πρώτη φάση, τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα επιβεβαίωσαν την είδηση, χωρίς όμως να αναφέρουν τα ονόματα των θυμάτων, κάτι όμως τελικά συνέβη λίγα λεπτά αργότερα, αφού πηγές επιβεβαίωσαν ότι πράγματι ανάμεσα στα θύματα είναι κορυφαίος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των επιβατών δεν ήταν ούτε η σύζυγός του Βανέσα, ούτε κάποια από τις τέσσερις κόρες του Τζιάνα, Νατάλια, Μπιάνκα και Κάπρι. Αυτή η είδηση προκύπτει μία μέρα αφού ο Λεμπρόν Τζέιμς τον προσπέρασε στη τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ στο NBA και μάλιστα ο «Black Mamba» του έδωσε συγχαρητήρια μέσω Twitter, δείγμα του απεριόριστου σεβασμού που υπήρχε ανάμεσα στους δύο.

Ο Κόμπε Μπράιαντ κατέγραψε 20ετή πορεία στο NBA, όντας ένας από τους πρώτους παίκτες που μεταπήδησαν απ’ ευθείας από το Λύκειο στην κορυφαία λίγκα, καταγράφοντας 25 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά αγώνα. Παράλληλα, κατέκτησε πέντε φορές το πρωτάθλημα, ήταν 18 φορές All-Star και πήρε το βραβείο MVP το 2008.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

