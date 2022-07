Σίνζο Άμπε: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Δεν έχει σημάδια ζωής, αναφέρουν όλα τα ιαπωνικά ΜΜΕ Δείτε βίντεο με την στιγμή του πυροβολισμούς

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω ομιλίας που εκφωνούσε στη Νάρα (δυτικά), μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο με την στιγμή του πυροβολισμούς:

Police via NHK: The suspect is in his 40s. — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ως δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο συντηρητικό πολιτικό. Η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, ο Σίνζο Άμπε δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων NHK, ο πολιτικός έχει υποστεί «καρδιοαναπνευστική ανακοπή», κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι αρχές όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό, πληροφορία όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.