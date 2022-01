Σινέντ Ο’ Κόνορ: Αυτοκτόνησε ο 17χρονος γιος της – Η συγκλονιστική ανάρτησή της

Με μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο twitter η τραγουδίστρια Σινέντ Ο’ Κόνορ ανακοίνωσε την αυτοκτονία του γιου της Σέιν, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν δύο μέρες από το Δουβλίνο όπου διέμενε.

«Ο υπέροχος γιος μου, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τελειώσει την επίγεια μάχη του σήμερα και βρίσκεται με τον Θεό. Ελπίζω να αναπαυτεί εν ειρήνη και κανένας να μην ακολουθήσει το παράδειγμά του. Μωρό μου, σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

