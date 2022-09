Σήμερα Σάββατο η δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης του Artemis 1 προς τη Σελήνη

Δεύτερη απόπειρα να εκτοξεύσει τον πρωτοποριακό πύραυλο Artemis 1 γύρω από τη Σελήνη θα κάνει το απόγευμα του Σαββάτου η NASA στις 14.17 (τοπική ώρα) ή 21.17 ώρα Ελλάδος, καθώς τεχνικά προβλήματα οδήγησαν στην ακύρωση της πρώτης εκτόξευσης που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Δευτέρα (29/08).\

No matter where you are on Earth, join us tomorrow as we reach out to the Moon.

The two-hour window for Saturday's #Artemis I launch attempt opens at 2:17pm ET (18:17 UTC). Here's your thread on how to tune in: https://t.co/D9RaNErhE0

— NASA (@NASA) September 2, 2022