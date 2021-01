Σήμερα οι αποφάσεις για το άνοιγμα της αγοράς

Ετοιμο να ανοίξει το λιανεμπόριο με click away και click in shop

Σήμερα θα αποφασιστεί αν τελικά θα… ανεβάσουν ρολά και με ποια μέθοδο (π.χ. click away, click in shop) τα εμπορικά καταστήματα από την προσεχή Δευτέρα (18/1). Το μεσημέρι συνεδριάζει η επιτροπή των επιστημόνων με την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), για να ακολουθήσουν το απόγευμα οι σχετικές ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται πως πρόταση του ΥΠΑΝ είναι να ανοίξουν τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος με τη διαδικασία «click in shop» και όλες οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις με «click away» στις 18/1. Παράλληλα, εισηγείται την επαναλειτουργία κομμωτηρίων-κουρείων, καθώς και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες περιποίησης νυχιών. Για τα παραπάνω έχει έτοιμα τα μέτρα και τους κανόνες. Η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων και Επιδημιολόγων θα εξετάσει την κινητικότητα που θα δημιουργήσει κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη τα υγειονομικά δεδομένα θα αποφασίσει.

Απώλειες 3 δισ. ευρώ

Με τον κλάδο του λιανεμπορίου να μετρά απώλειες της τάξεως των 3 δισ. ευρώ (α’ εννεάμηνο του 2020), 235.000 έμποροι και οι 350.000 εργαζόμενοι βρίσκονται σε απόγνωση, όσο τα καταστήματά τους παραμένουν κλειστά και μάλιστα εν μέσω εκπτωτικής περιόδου. Υποστηρίζουν πως είναι ορατός ο κίνδυνος για κλείσιμο επιχειρήσεων, απολύσεις, ακόμη και για ύφεση διψήφιου αριθμού το πρώτο τρίμηνο του 2021. Κάνουν λόγο για απαξίωση των εμπορευμάτων, προσθέτοντας πως δοκιμάζονται οι σχέσεις με τους προμηθευτές και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν e-shop.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξή του, πάντως, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άφησε παράθυρο… αισιοδοξίας για την επανεκκίνηση του κλάδου. Αρχικά εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Επιτροπή αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει στην Επιτροπή τελικά τι θα αποφασίσει». Επειτα, όμως, υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν στις 15 Δεκεμβρίου, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε μέσω του click away». Δήλωση που ενισχύει την πεποίθηση που υπάρχει, κυρίως, από κύκλους του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης πως τα εμπορικά καταστήματα θα ανεβάσουν σύντομα ρολά.