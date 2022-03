Σημάδια προόδου στις συνομιλίες με τη Ρωσία διακρίνει ο Ζελένσκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου είναι δύσκολες και ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, αλλά συμπλήρωσε ότι «βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά».

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι περίπου 100.000 κάτοικοι βρίσκονται στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σε απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους».

Συμφωνία επετεύχθη ώστε να καταβληθούν προσπάθειες για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί σε πόλεις της Ουκρανίας μέσω εννέα ανθρωπιστικών διαδρόμων σήμερα, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Επισημαίνοντας ότι δεν επετεύχθη συμφωνία με τη Ρωσία για την δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου από την καρδιά της Μαριούπολης, η Βερεστσούκ δήλωσε ότι οι άνθρωποι που θέλουν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία θα μπορούν να βρουν μεταφορικό μέσο στην κοντινή Μπερντιάνσκ.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για τοπική κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι που έχουν παγιδευτεί από τις μάχες στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης Σερχί Γκαϊντάι ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι η τοπική κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ στις 09:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Νέα ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ρωσική προέλαση στο βορρά παραμένει στατική καθώς οι δυνάμεις προσπαθούν να ανασυνταχθούν, πριν ξεκινήσουν και πάλι επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Οι πληροφορίες προσθέτουν ότι η Ρωσία προσπαθεί να περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε μέρη όπως η Μαριούπολη και το Χάρκοβο.

Τέλος, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να να κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Οδησσού.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022

