Σικάγο: Τρεις νεκροί μετά από τρελή πορεία αυτοκινήτου

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε κάμερα ασφαλείας και απαθανατίζουν τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, μια ομάδα ανθρώπων είναι συγκεντρωμένοι στο οδόστρωμα έξω από ένα γκέι μπαρ και πιθανότατα διαπληκτίζονται.

Τότε εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και πέφτει πάνω στο πλήθος εκτινάσσοντας τους ανθρώπους στον αέρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σικάγο – η οποία δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο – από τη σύγκρουση τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τραυματίστηκε σοβαρά

Το τραγικό περιστατικό έγινε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, στη συνοικία Jackson Park Highlands.

Warning: Graphic video.

3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB

