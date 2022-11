Σίδνεϊ: Συναγερμός σε ζωολογικό κήπο για την απόδραση πέντε λιονταριών από τον περίβολό τους

Πέντε λιοντάρια κατάφεραν να αποδράσουν για λίγο από τον περίβολό τους στον Ζωολογικό Κήπο Ταρόνγκα του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ωθώντας τους υπευθύνους να σημάνουν συναγερμό «Κωδικού Ένα» και να οδηγήσουν εσπευσμένα τους επισκέπτες του προγράμματος διανυκτέρευσης του κήπου «Roar and Snore» (Βρυχηθμός και Ροχαλητό) σε ασφαλές μέρος.

Ο συναγερμός σήμανε όταν οι κάμερες παρακολούθησης έδειξαν ένα αρσενικό λιοντάρι, τον Άτο, και τέσσερα κουτάβια να κυκλοφορούν έξω από τον περιφραγμένο περίβολό τους στις 06:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδος χθες, Τρίτη), μολονότι εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε χώρο που χωρίζεται από τον υπόλοιπο κήπο με φράχτη ύψους άνω του 1,8 μέτρου.

Οι φύλακες του ζωολογικού κήπου χρησιμοποίησαν αναισθητικό και μετέφεραν το ένα μικρό λιοντάρι πίσω στον περιφραγμένο χώρο τους στον κήπο, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πήραν τον δρόμο της επιστροφής με τη θέλησή τους.

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι η αντίδρασή του έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά μετά την απόδραση των λιονταριών από τον περίβολό τους. Τα λιοντάρια είχε επιβεβαιωθεί ότι είχαν επιστρέψει στον περιφραγμένο χώρο τους ως τις 09:00 πμ, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί σε ανθρώπους ούτε ζώα και ο ζωολογικός κήπος άνοιξε κανονικά.

«Ο ζωολογικός κήπος έχει πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας για περιστατικά τέτοιου είδους και υπήρξε άμεση κινητοποίηση», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Ζωολογικού Κήπου Ταρόνγκα Σάιμον Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

