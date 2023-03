Σι Ζινπίνγκ: «Φίλος ο Πούτιν» – Για «αξιοζήλευτη» ανάπτυξη της Κίνας μιλά ο Ρώσος πρόεδρος

Στη Μόσχα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία μετά το 2019. Ο Σι πραγματοποίησε το μεσημέρι μια ανεπίσημη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ενόψει της αυριανής επίσημης επαφής που θα έχουν, μαζί με τις αντιπροσωπείες τους.

Πούτιν: «Χαιρετίζουμε το σχέδιο του Πεκίνου – Ζηλεύουμε την ανάπτυξη της Κίνας»

Στις δηλώσεις που έκαναν στους δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι έχει εξοικειωθεί «με το σχέδιο για τη διευθέτηση της κρίσης στη Ουκρανίας, το οποίο προτάθηκε από το Πεκίνο».

«Μελετήσαμε προσεκτικά τις προτάσεις σας για την επίλυση της οξείας κρίσης στην Ουκρανία. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Θα συζητήσουμε οπωσδήποτε όλα αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών σας, τις οποίες σεβόμαστε ανεπιφύλακτα. Εκτιμώ τη δίκαιη στάση σας στα διεθνή θέματα», ανέφερε ο Πούτιν.

Putin admitted that Russia is a little jealous of China. Xi nodded approvingly.

All over the world, China's development is of genuine interest, and we even envy you a little. China has created a very effective system for developing the economy and strengthening the state. It is… https://t.co/ouxypgdliB pic.twitter.com/egMTXKMxns

