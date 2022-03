Σφοδρό σφυροκόπημα στο αεροδρόμιο Μικολάιφ από Ρωσικά άρματα μάχης

Ρωσικά άρματα μάχης πυροβολούν ο κεντρικό αεροδρόμιο στη νότια περιοχή Μικολάιφ της Ουκρανίας, του οποίου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα ανακτήσει τον έλεγχο από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

Nikolaev after the night shelling of the Russian Federation pic.twitter.com/e9SwC4GmAm

— Oleg (@Oleg71371123) March 7, 2022