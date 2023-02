Σέρχιο Ράμος: Χτύπησε φωτογράφο μετά την ήττα της Παρί από την Μπάγερν

Δεν είναι καλό το φεγγάρι για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ομάδα του Παρισιού αρχικά αποκλείστηκε από την Μαρσέιγ στο Κύπελλο Γαλλίας, εν συνεχεία έχασε από την Μονακό για το πρωτάθλημα και μόλις χθες έχασε από τη Μπάγερν Μονάχου στο Champions League και μάλιστα εντός έδρας.

Παρότι έπαιξαν όλα της τα αστέρια (Μέσι, Εμπαπέ, Νεϊμάρ) ηττήθηκε με 1-0 από τους Βαυαρούς και οι παίκτες της είχαν πολλά νεύρα.

😆 Sergio Ramos didn't take the Bayern defeat well, and this photographer took the full brunt of his anger.pic.twitter.com/EV9J8gZiBx

