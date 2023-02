Σεισμός Τουρκία – Συρία: Ξεπέρασαν τους 38.000 οι νεκροί

Μία ακόμη διάσωση, η τρίτη σήμερα Τρίτη, για έναν 18χρονο που ανασύρθηκε από τα ερείπια κτιρίου στη νότια Τουρκία, 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό και τους μετασεισμούς που έπληξαν Τουρκία και τη Συρία. Τώρα οι εργαζόμενοι στις οργανώσεις αρωγής στρέφουν την προσοχή τους σ’ αυτούς στην Τουρκία και τη Συρία που έχουν μείνει άστεγοι μέσα στο δριμύ ψύχος.

Two brothers, Muhammed Enes Yeninar, 17, and Baki Yeninar were rescued in Kahramanmaras, 198 hours after the deadly earthquakes https://t.co/0r0XUOuH8x pic.twitter.com/LmNjrl0Kp1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2023