Σεισμός στο Μαρόκο: Tραγωδία με περισσότερους από 1.000 νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο ανήλθε σε 1.037, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Διασώστες παλεύουν με τον χρόνο ώστε να βρούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαρακές.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την επαρχία αλ Χαούζ στο Μαρόκο, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές, ενώ η διάρκειά του ξεπέρασε τα 20 δευτερόλεπτα! Όπως είναι φυσικό, έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις και επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει έντρομος στους δρόμους για να αποφύγει τα κτίρια και τα κομμάτια τους που κατέρρεαν.

