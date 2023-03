Σεισμός στην Τουρκία – Τσαβούσογλου προς Έλληνα πρέσβη: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ την βοήθεια σας

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα κάλεσε σε γεύμα τους πρέσβεις των ‘27’ για να τους ευχαριστήσει για τη βοήθεια των χωρών στους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία πριν από ένα μήνα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μίλησε σε όλους τους πρέσβεις ξεχωριστά, αλλά ιδιαίτερα με τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα ήταν ακόμη πιο εγκάρδιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα που αντέδρασε τόσο συναισθηματικά κι έσπευσε πρώτη να βοηθήσει με ομάδες διάσωσης και με ανθρωπιστικό υλικό την Τουρκία.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ευχαρίστησε ιδιαιτέρως και «για την επίσκεψη του φίλου μου Νίκου Δένδια στην Αντιόχεια» όπως είπε.

«Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε αντίστοιχα και τα συλλυπητήρια για την τραγωδία των Τεμπών.

#AB ülkeleri Büyükelçilerine hitap ettik. Gündemimiz, asrın felaketi ve etkileriydi. Uluslararası dayanışma için müteşekkiriz.#deprem

Addressed Ambassadors of #EU countries. #Earthquake was the main topic. Grateful for international solidarity.#DisasterOfCentury 🇹🇷🇪🇺 pic.twitter.com/HF6rg8butn

