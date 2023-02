Σεισμός στην Τουρκία: Η απόκοσμη βοή του Εγκέλαδου

Σεισμός στην Τουρκία: Απόκοσμα έως και φρικιαστικά θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει δύο βίντεο που καταγράφουν την στιγμή που εκδηλώθηκε ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία και την Συρία.

Στο ένα από τα δύο βίντεο, που αναρτήθηκαν στο Twitter, διακρίνεται ολοκάθαρα ένα κτήριο που καταρρέει από την μία στιγμή στην άλλη. Εξίσου τρομακτικός όμως είναι ο ήχος που κυριαρχεί στα δύο σύντομα κλιπ και «αναγγέλλει» την έλευση του Εγκέλαδου: Μία δυνατή βοή, αντικείμενα να πέφτουν και οι φωνές των κατοίκων που πανικοβάλλονται από το σκηνικό «Αποκάλυψης» που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους.

🎥1 Scary footage of how the #earthquake struck #Turkey last night.

🎥2 A 6-story building in Urfa, Turkey falls over after earthquake

As per estimate over 1700 buildings have been destroyed with over 800 deaths

PM Modi extends condolences and offers help to all effected pic.twitter.com/B9CSpvRh2J

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023