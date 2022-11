Σεισμός στην Τουρκία: Έγινε αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα

Ισχυρός σεισμός 5,9 βαθμών ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τομείς της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD).

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την AFAD.

an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in my country at 4.08 am. Outside its main center, it was felt in five more major cities. There are many injured. Pray. #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/HCXshYtnXG

