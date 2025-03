Σεισμός στη Μιανμάρ: Μάχη με τον χρόνο για τους επιζώντες, στους 1.644 αυξήθηκαν οι νεκροί

Απελπιστική όσο και τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί στη Μιανμάρ μετά τον καταστροφικό σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το κεντρικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ενέργεια που εκλύθηκε από τη δόνηση ισοδυναμεί με την ταυτόχρονη έκρηξη 334 ατομικών βομβών!

Ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την Μιανμάρ ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 1.644, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα.

