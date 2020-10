Σεισμός: Μεγάλες καταστροφές στην Τουρκία

Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη κουνήθηκαν ιδιαίτερα ενώ οι κάτοικοι στις δυο μεγαλουπόλεις έτρεχαν έντρομοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πολυκατοικίες γκρεμίστηκαν στη Σμύρνη ενώ ένα τεράστιο κύμα σκόνης σκέπασε την πόλη. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, έξι κτήρια έχουν καταρρεύσει.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν μια πολυκατοικία στη Σμύρνη να έχει καταρρεύσει ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

An earthquake- 6.8 on the Richter scale- happened in the Aegean near Izmir- Turkey’s third largest city. Tremors were felt in Istanbul, Manisa, Bursa, Kocaeli & other towns and cities.pic.twitter.com/qBRW6JfTbQ#Deprem #EgeDenizi #İzmir #İstanbul #Bursa#Türkiye #Turkey

