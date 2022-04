Σεισμός 5 βαθμών Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών με εστιακό βάθος δύο χιλιομέτρων σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

To επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Μαλάτεια.

Αρχικά το EMSC είχε αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

🔔#Earthquake (#deprem) M5.6 occurred 7 km N of #Sincik (#Turkey) 6 min ago (local time 17:02:14).

— EMSC (@LastQuake) April 9, 2022