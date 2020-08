Πολύ καλό κλίμα στο τετ α τετ Δένδια-Πομπέο

Ο Πομπέο εξέφρασε την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εντάσεων στην Αν. Μεσόγειο

Πιο εμφανή αμερικανική παρουσία στην Αν. Μεσόγειο ζήτησε ο Ν. Δένδιας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στη Βιέννη. Όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας ζήτησε από τον κ. Πομπέο εμφανή ή αφανή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Λίγο μετά το τέλος της συνάντησης το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε την κατεπείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Αν. Μεσόγειο. «Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα με τον Ελληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια, στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Πομπέο συζήτησε την ισχυρή διμερή σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και την επείγουσα ανάγκη μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την απόλυτη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα εξέφρασαν οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» όσον αφορά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας.

«Οι προκλήσεις πρέπει να τερματιστούν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική λύση, μέσω ενός απευθείας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

