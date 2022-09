Σε κώμα 20χρονος στο Οχάιο που τσιμπήθηκε 20.000 φορές από μέλισσες

Σε κωματώδη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος αφού τον τσίμπησαν μέλισσες-δολοφόνοι περισσότερες από 20.000 φορές, όπως ανέφεραν συγγενείς του και ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

Το βράδυ της Τρίτης ο Όστιν Μπέλαμι διασωληνώθηκε και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, στο Οχάιο, σύμφωνα με το κανάλι Fox 19.

«Δίνει μάχη για τη ζωή του», είπε η μητέρα του, η Σόνα Κάρτερ, στη σελίδα ενός ιστοτόπου εράνων όπου ζήτησε δωρεές για να πληρώσει τα νοσήλεια.

“He was hollering, ‘Help! Help me! Help!’ And nobody would help him,” said Phyllis Edwards.

