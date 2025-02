Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας: Τι συμφωνήθηκε στο τραπέζι

Για «θετικές» συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ταμείου επενδύσεων Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν πάνω από τέσσερις ώρες, με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να επιβεβαιώνουν ότι ολοκληρώθηκαν. «Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ αντιμετώπισαν η μία την άλλη με σεβασμό, ως ισότιμα μέρη», σημείωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας ότι «είναι νωρίς να μιλήσουμε για συμβιβασμούς, οι πλευρές άρχισαν να ακούνε η μία την άλλη».

