Σε καλό κλίμα το τετ α τετ Μπάιντεν-Πούτιν

Με θερμά λόγια ξεκίνησαν τη Σύνοδο Κορυφής οι Πρόεδροι Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν στη Γενεύη της Ελβετίας την Τετάρτη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συνάντηση με τον Πούτιν, η πρώτη επί προεδρίας Μπάιντεν, ίσως διαρκέσει περισσότερες από 4 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών της ευρύτερης ομάδας των αξιωματούχων.

Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Αμερικανοί έχουν μικρές προσδοκίες ως προς το αποτέλεσμα, με τους ηγέτες να αναζητούν συμφωνία για νέο γύρο διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον έλεγχο των όπλων και την αποκατάσταση των διπλωματικών δεσμών που έχουν διακοπεί τα τελευταία χρόνια.

🇺🇸🇷🇺 — VIDEO: Biden & Putin now meeting behind closed doors in Geneva, with Secretary Blinken and Russian Foreign Minister Lavrov.

Biden told Putin – “I think it’s always better to meet face-to-face”

“I hope our meeting will be productive,” Putin said.

