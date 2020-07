Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο για το Oruc Reis

Η Τουρκία στέλνει το γνωστό πλοίο στο Καστελόριζο

Η Τουρκία εξέδωσε Navtex με την οποία δεσμεύει την θαλάσσια περιοχή νοτιανατολικά του Καστελόριζου για σεισμικές έρευνες από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου. Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αμυνας, μετά από αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις το 85% του ελληνικού στόλου βρίσκεται στο Αιγαίο από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, παρακολουθώντας στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου.

«Είμαστε σε επαγρύπνηση, παρακολουθούμε και αναμένουμε» τόνιζαν κυβερνητικές πηγές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ανακληθεί και άδειες σε ορισμένες μονάδες του στρατού.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να κάνει δήλωση on camera ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντησή του με το Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, μια δήλωση η οποία θα κινηθεί στο πεδίο των ευρωτουρκικών σχέσεων κυρίως. Δεν αποκλείεται, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, να προβεί σε δήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.

Στις 14.23′ ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε, σύμφωνα με το protothema.gr,υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια, αυξάνοντας κι άλλο τον «πυρετό» στην περιοχή. Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14.56′ προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στις 29.000 πόδια. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές έως το μεσημέρι σήμερα, είχαν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.

Μάλιστα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος που βρισκόταν σε διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, αντί για αύριο, στην Αθήνα.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη Navtex θα γίνουν σεισμικές έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελορίζου.

Στην περιοχή πλέει ήδη το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.