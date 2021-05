Σαρλ Μισέλ: H ελευθερία και η δημοκρατία στο επίκεντρο του έργου μας

«Η ελευθερία και η δημοκρατία, 25 αιώνες μετά τον Σωκράτη, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο twitter την οποία συνοδεύει με μία φωτογραφία από την επίσκεψή του στην Ακρόπολη.

Η ελευθερία και η δημοκρατία, 25 αιώνες μετά τον Σωκράτη, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας.

Freedom and democracy, 25 centuries after Socrates, must be at the heart of our work. They are are the foundations of our European project.#40ΕλλαδαΕΕ pic.twitter.com/fkP12cWpqK

— Charles Michel (@eucopresident) May 28, 2021