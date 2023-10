Σάμος: Ένταση και συλλήψεις σε δομή μεταναστών – Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού, όταν περίπου 700 μετανάστες ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας.

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 18, 2023