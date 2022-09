Σάλος από το βίντεο που δείχνει τον Τριντό να τραγουδάει δύο ημέρες πριν την κηδεία της Ελισάβετ!

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό να τραγουδά το «Bohemian Rhapsody» των Queen μόλις δύο ημέρες πριν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Τριντό ήταν ένας από τους ηγέτες που ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποδώσει τα σέβη του στην κηδεία της Ελισάβετ.

Στο επίμαχο βίντεο το οποίο δίχασε το κοινό καθώς ορισμένοι τον κατηγόρησαν για ασέβεια φαίνεται ο Καναδός πρωθυπουργός να βρίσκεται στο λόμπι του ξενοδοχείου Corinthia Hotel και να τραγουδάει τους στίχους: «Easy come, easy go. Little high, little low».

Στο πιάνο βρισκόταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς του Κεμπέκ, ο Γκρέγκορι Τσαρλς και το αυτοσχέδιο πάρτι στήθηκε λίγες ώρες μετά το δείπνο προς τιμήν της καναδικής αντιπροσωπείας για την κηδεία της βασίλισσας.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, εκπρόσωπος του Τριντό σε δήλωσή του ανέφερε ότι «μετά το δείπνο το Σάββατο, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια μικρή συγκέντρωση με μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας που είχαν μαζευτεί για να τιμήσουν τη ζωή της Αυτής Μεγαλειότητος. Ο Γκρέγκορι Τσαρλς, ένα γνωστός μουσικός από το Κεμπέκ, έπαιξε πιάνο στο λόμπι του ξενοδοχείου με ορισμένα από τα μέλη της καναδικής αντιπροσωπείας να ξεκινούν το τραγούδι και τον πρωθυπουργό να συμμετέχει».

Παράλληλα, τόνισε πως «τις προηγούμενες δέκα ημέρες ο πρωθυπουργός είχε λάβει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις για να εκφράσει τον σεβασμό του στη Βασίλισσα και όλη η καναδική αντιπροσωπεία έλαβε μέρος στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ».

Υπήρχαν πάντως κι εκείνοι που δεν είδα κάτι μεμπτό στις πράξεις του Τζάστιν Τριντό.