Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν χωριό της Πολωνίας στα σύνορα με την Ουκρανία – Δύο νεκροί

Νέες διαστάσεις που προκαλούν τρόμο απειλεί να λάβει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά το σημερινό άγριο σφυροκόπημα από το ρωσικό στρατό. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί από δύο ρουκέτες, πιθανώς ρωσικές, που χτυπήσαν πολωνικό έδαφος, πολύ κοντά στα σύνορα με την Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πύραυλοι ήταν «αδέσποτοι» από τους μαζικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας σήμερα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Radio ZET, το οποίο επικαλείται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι ρουκέτες φέρεται να χτύπησαν ξηραντήρες σιτηρών, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press, ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσής ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, συγκάλεσε την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Υποθέσεις Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας «κατεπειγόντως», επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότρ Μύλλερ, με τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους να υποστηρίζουν ότι αυτό είναι πιθανό το αποτέλεσμα των εκρήξεων.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022