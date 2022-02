Τελεσίγραφο Μόσχας σε Κίεβο για απάντηση στις διαπραγματεύσεις

“Θα περιμένουμε έως τις 15.00 διαμηνύει η Ρωσία”

Διορία έως τις 15.00 μετά το μεσημέρι (16.00 ώρα Ελλάδος) δίνει η Ρωσία στην Ουκρανία για να απαντήσει στην πρόσκληση για διαπραγματεύσεις σε λευκορωσικό έδαφος.

«Έως τις 15.00 θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και να περιμένουμε επιβεβαίωση από την ουκρανική πλευρά για τη δική τους απόφαση να ξεκινήσουν για διαπραγματεύσεις στο Γόμελ (της Λευκορωσίας)», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Μεντίνσκι είπε επίσης ότι η Μόσχα εγγυάται την ασφάλεια της ουκρανικής αποστολής διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση που ξεκινήσει για να φτάσει στο Γόμελ της Λευκορωσίας, όπου ήδη βρίσκεται η ρωσική αντιπροσωπεία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσι, απέρριψε νωρίτερα τη ρωσική πρόταση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος σε μια χώρα από την οποία επιτέθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, απάντησε είπε ότι διάλογος στην Λευκορωσία θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία από τα λευκορωσικά εδάφη.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε διάλογο σε κάποιο άλλο σημείο από το οποιο δεν εξαπολύθηκε επίθεση στη χώρα του.

«Βαρσοβία, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μπακού. Προτείναμε όλες αυτές τις πόλεις. Και οποιαδήποτε άλλη πόλη θα μας βόλευε», είπε σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο.

O Ζελένσκι δήλωσε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν βίαιη και πως οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής «επιτέθηκαν σε περιοχές αμάχων» όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές υποδομές. «Επιτίθενται παντού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/oukrania-rosiko-telesigrafo-sto-kievo-gia-diapragmateyseis-sti-leykorosia

