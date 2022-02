Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Στόχος μας οι στρατιωτικές υποδομές, λέει η Μόσχα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Εκρήξεις σε Κίεβο, Οδησσό, Μαριούπολη και Χάρκοβο

Παρά τους ρωσικούς ισχυρισμούς, οι πληροφορίες που φτάνουν από την Ουκρανία, κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις από τις πέντε το πρωί στο Κίεβο, στην Μαριούπολη, στην Οδησσό, στο Χάρκοβο και σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας.

Στην Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονται πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στρατιώτες έχουν αποβιβαστεί στην Οδησσό.

