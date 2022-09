Ρωσία: Επιστράτευσαν ηλικιωμένους, ασθενείς και… μαίες

Οι ρωσικές αρχές υποσχέθηκαν σήμερα ότι θα διορθώσουν τα «λάθη» που έκαναν στο πλαίσιο της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς κλήθηκαν να υπηρετήσουν στον στρατό άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί.

In Dagestan’s Makhachkala, protesters are shouting “No to war!” and “Let them go!”, arguing with policemen, and trying to take back the detainees. Earlier, protesters against mobilisation blocked the federal highway.

— Novaya Gazeta. Europe (@novayagazeta_en) September 25, 2022