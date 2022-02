Ρωσία: Αναστέλλονται οι παραδόσεις νέων αυτοκινήτων

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να πολιορκούν το Κίεβο και οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία. Ήδη το ρούβλι έχει κατρακυλήσει, η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου έχει εκτοξευθεί, ενώ οι κυρώσεις αναμένεται να δημιουργήσουν οικονομική ασφυξία στην Ρωσία.

Επόμενο είναι η πολεμική κατάσταση να έχει δημιουργήσει στη Ρωσία κίνδυνους για την οικονομία της που εγείρονται από την πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος και την αύξηση του πληθωρισμού.

Λογικό είναι η όλη κατάσταση να έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην αλυσίδα προμήθειας προϊόντων. Όπως και στην αυτοκινητοβιομηχανία με έντονες αρρυθμίες τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε προμήθεια πρώτων υλών (π.χ. παλλάδιο για καταλύτες).

Ταυτόχρονα, οι Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Citroen, General Motors και άλλες εταιρίες έχουν παγώσει τις μεταφορές νέων μοντέλων προς την Ρωσία.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι παραδόσεις νέων μοντέλων έχουν ανασταλεί και πραγματοποιούνται μόνο όσες έχουν φτάσει στην χώρα έως τις 24 Φεβρουαρίου. Εδώ ο λόγος δεν είναι μόνο η έλλειψη ημιαγωγών αλλά η προσωρινή διακοπή της εγχώριας παραγωγής σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει ο πόλεμος με την Ουκρανία.

Όπως και να έχει χιλιάδες Ρώσοι θα παραλάβουν το νέο τους αυτοκίνητο με ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση από την ήδη υπάρχουσα που έχει δημιουργήσει το φαινόμενο έλλειψης των τσιπ.

