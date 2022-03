Ρωσία: Αιφνίδια διακοπή της ζωντανής ομιλίας Πούτιν

Σάλο έχει προκαλέσει η αιφνίδια διακοπή της απευθείας ομιλίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επέτειο ενσωμάτωσης της Κριμαίας στη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόλαβε μόνο να χαιρετήσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και το θάρρος των Ρώσων στρατιωτών μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο της Μόσχας με χιλιάδες Ρώσους που είχαν πληρώσει και εισιτήρια και γιόρταζαν με σημαίες στα χέρια.

Αιφνιδιαστικά όμως η τηλεοπτική μετάδοση σταμάτησε και μεταδίδονται πατριωτικά τραγούδια από προηγούμενες σκηνές της εκδήλωσης, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

