Roland Garros: Άνετη επικράτηση του Τσιτσιπά με 3-0 σετ επί του Μπαένα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε θέση στον τρίτο γύρο του Roland Garros. Παίζοντας ώριμα από τον πρώτο πόντο και με ελάχιστα κενά στην απόδοσή του, επικράτησε του Ισπανού Καρμπάγιες Μπαένα με 3-0 σετ (6-3, 7-6(4), 6-2) και περιμένει στην φάση των «32» έναν εκ των Σβάρτσμαν και Μπόργκες.

