Ρόμπι Κόλτρεϊν: Πέθανε ο “Χάγκριντ” του Χάρι Πότερ

Ο γεννημένος στη Σκωτία ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν, ο οποίος υποδυόταν τον ρόλο του Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, πέθανε σε ηλικία 72 ετών, μετέδωσε σήμερα το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA Media, επικαλούμενο τον ατζέντη του.

Ο Κόλτρεϊν, υποδύθηκε τον θηροφύλακα του Χόγκουαρτς, Ρούμπεους Χάγκριντ, στο δημοφιλές franchise που βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και απολάμβανε τεράστια δημοτικότητα ως μισός γίγαντας-μισός μάγος.

Σε δήλωσή της η ατζέντισσα του ηθοποιού, η οποία γνωστοποίησε τον θάνατό του, τον περιέγραψε ως ένα «μοναδικό ταλέντο»: «Τον Ρόμπι θα τον θυμόμαστε περισσότερο για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ… ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες, προκαλώντας μια ροή επιστολών θαυμαστών κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια».

Τα προβλήματα υγείας

Είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι ο Σκωτσέζος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας με τα γόνατά του. Όπως είχε γνωστοποιηθεί έπασχε καθώς από οστεοαρθρίτιδα.

