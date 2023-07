Ρομπέρτα Μέτσολα: Ευγνώμονες στις Ελληνικές αρχές που απομάκρυναν τους ανθρώπους

«Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Ελλάδα καθώς οι φωτιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Ρόδο» αναφέρει σε ανάρτηση της στο twitter, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η κ. Μέτσολα επισημαίνει ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες δείχνουν πόσο απαραίτητη είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Είμαστε ευγνώμονες στις ελληνικές αρχές που απομάκρυναν τους ανθρώπους σε ασφαλή σημεία. Η Ευρώπη κάνει αυτό που της αναλογεί, δείχνοντας αλληλεγγύη στην πράξη» επισημαίνει η κ. Μέτσολα.

Europe stands with Greece as wildfires continue to rage in Rhodes.

Such extreme weather shows how much we must tackle climate change.

Grateful to the Greek authorities for evacuating people to safety.

Europe is doing its part, showing solidarity in action 🇪🇺🇬🇷 @kmitsotakis

— Roberta Metsola (@EP_President) July 24, 2023